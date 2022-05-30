“لشهب” لوزير الصحة: غياب مسؤول إقليمي عن وزان يؤشر مزاجية إلتزام الأطباء بالتوقيت

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

في خضم الزيارات التي يقوم بها وزير الصحة العمومية “أيت الطالب” إلى شمال المملكة محاولا عن حسن نية إيجاد مخرج للأزمة الصحية التي تمر بها الساكنة، كانت له زيارة اليوم الأحد إلى إقليم وزان “دار الضمانة” بعدما أمضى أمس السبت يوما حافلا بالزيارات الميدانية في مدينة القصر الكبير.

واجتمع الوزير كعادته بالمنتخبين والسياسيين لبلورة الخصاص الحاصل في هذه المنظومة الحيوية وما تعرفه من إشكاليات كبيرة في الإلتزام بالدوام الإداري من طرف بعض الأطباء المعينين خاصة في المراكز الصحية الخارجة عن المدار الحضري.

المركز الصحي ل” ابريكشة” كان إسمه حاضرا بامتياز في الإجتماع لما عرف عنه من غياب مستمر للطبيب المعين ، ناهيك عن عدم إحترام ساعات العمل بالنسبة للممرضين مما يحول المركز في بداية الأسبوع إلى فضاء مزدحم بالمرضى سيما النساء الحوامل اللائي يعدن أدراجهن من حيث أتين نحو دواوير نائية على أمل الحصول على فرصة للفحص في الأسبوع المقبل.

وحسب المعلومات المسربة من داخل الإجتماع لم يرق للوزير “أيت الطالب” ما سمعه من خروقات داخل هذا المركز على الخصوص، سيما وأن البرلماتي الإستقلالي “محمد لشهب” كان واضحا في توجيه الإتهام للجهة التي تتستر على تلك الخروقات، ويقصد في ذلك المدير الإقليمي للصحة

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