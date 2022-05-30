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فاتح ذي القعدة يوم الأربعاء في المغرب

2022-05-30 / 22:34
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الاثنين، أن فاتح شهر ذي القعدة لعام 1443 هجرية بعد يوم غد الأربعاء.

وذكر بلاغ للوزارة أنها راقبت هلال شهر ذي القعدة مساء اليوم الاثنين، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها عدم ثبوت الرؤية، ليكون فاتح شهر ذي القعدة موافقا ليوم بعد غد الأربعاء؛ الموافق 1 يونيو 2022.

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