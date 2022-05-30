الملك يهاتف الركراكي مهنئاً الوداد بالتتويج

2022-05-30 / 22:25
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هبة بريس _ الرباط

بعث محمد السادس، ببرقية تهنئة إلى أعضاء نادي الوداد الرياضي، وذلك بمناسبة تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لسنة 2022.

وتلقى مدرب الفريق وليد الركراكي، مكالمة هاتفية من الملك محمد السادس مباشرة بعد نهاية المباراة.

وتوج فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بطلا لدري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره الأهلي المصري، في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء الاثنين 30 ماي 2022، في ملعب مركب محمد الخامس.

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تعليق واحد

  1. شكرا جزيلا وتحياتي للجميع داخل المغرب وخارج المغرب فرحتونا يالوداد البيضاوي المغربي مزيد من التقدم والنجاح الدائم في مسيرتكم الكروية مبروك عليكم التتويج باللقب القاري الافريقي والله العظيم الى شرفت المغاربة شكرا جزيلا

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