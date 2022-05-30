الوداد بطلا لأبطال إفريقيا

هبة بريس

كتب نادي الوداد الرياضي لكرة القدم ملحمة جديدة في تاريخه، وبصم على إنجاز تاريخي بمداد من ذهب، بتتويجه بطلا لدوري أبطال إفريقيا، للمرة الثالثة في تاريخه.

توج فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بطلا لدري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره الأهلي المصري، في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء الاثنين 30 ماي 2022، في ملعب مركب محمد الخامس.

وأنهى الوداد الرياضي الشوط الأول متقدما بهدف واحد لصفر، أحرزه اللاعب زهير المترجي في الدقيقة الـ15

وعاد اللاعب زهير المترجي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة مباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني، وبالضبط في الدقيقة الـ48.

ويعتبر هذا التتويج الثالث للوداد الرياضي في مساره، بعد الأول سنة 1992 على حساب الهلال السوداني، والثاني سنة 2017 على حساب الأهلي المصري أيضا.

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