الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يعزي رئيس السنغال

2022-05-30 / 21:52
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هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس السينغالي، ماكي سال، على إثر وفاة أحد عشر رضيعا خلال حريق اندلع في وحدة حديثي الولادة بمستشفى “تيفوان”.

وعبر الملك، في هذه البرقية، عن تأثره البالغ بنبأ وفاة أحد عشر طفلا رضيعا في هذا الحريق، معربا للرئيس السينغالي، وللأمهات والأسر المكلومة وللشعب السينغالي، عن تعازيه الحارة ومواساته الخالصة في هذا الظرف المؤلم.

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