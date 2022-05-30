الرئيس التونسي يدعو “لجنة البندقية ” إلى مغادرة البلاد

هبة بريس _ وكالات

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، أعضاء لجنة البندقية في تونس إلى مغادرة البلاد.

وقال سعيد، خلال لقاء مع وزير الخارجية التونسي، عثمان الحرندي، في قصر قرطاج، إنه” لا مجال للتدخل في شأن تونس الداخلي كما تفعله لجنة البندقية، و إن الدستور التونسي يكتب في تونس، وليس في لجنة البندقية”.

وأضاف سعيد ” إذا لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة”.

وكانت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم ” لجنة البندقية”، اعتبرت في وقت سابق أن المرسوم الرئاسي المتعلق بهيئة الانتخابات في تونس “مناف” لدستور يناير 2014، وللمعايير الدولية، ودعت إلى إلغائه

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