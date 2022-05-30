أبطال أفريقيا.. الوداد يتقدم على الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول

هبة بريس _ رياضة

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء فى نهائي دوري أبطال أفريقيا بتقدم الوداد بهدف نظيف.

وشهدت الدقيقة 15 هدفا صاروخيا من الوداد عن طريق زهير المترجيص من تسديدة قوية لم يستطع الشناوي التصدي لها وتسكن شباك

وقام الفريق المصري بهجومات متتالية وجدت دفاع قوي من الوداد الذي لعب على الهجمة المرتدة بهدف امتص حماس لاعبي الأهلي،

وحاول المارد الأحمر السيطرة على وسط الملعب، لكن “اللمسة الأخيرة” حالت دون ترجمة أكثر من فرصة لهدف وشكّلت الهجمة المرتدة للوداد خطورة على مرمى الشناوي إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف نظيف.

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