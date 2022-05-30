أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى علم المترشحات والمترشحين المغاربة المتمدرسين والأحرار المقبلين على اجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية برسم السنة الدراسية 2021-2022، أنه تم فتح باب إيداع طلب الاستفادة من منح التعليم العالي خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 30 ماي إلى غاية يوم الأحد 31 يوليوز 2022، على الساعة الثانية عشرة ليلا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن إيداع طلب الاستفادة من منح التعليم العالي سيتم عبر البوابة الإلكترونية التالية: www.minhaty.ma.

وأشار المصدر ذاته إلى أن منصة ” منحتي ” تعتبر الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإيداع طلبات الاستفادة من المنحة، من طرف المترشحات والمترشحين المعنيين، دون انتظار نتائج امتحانات البكالوريا.

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