فتح باب إيداع طلب الاستفادة من منح التعليم العالي

2022-05-30 / 20:15
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أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى علم المترشحات والمترشحين المغاربة المتمدرسين والأحرار المقبلين على اجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية برسم السنة الدراسية 2021-2022، أنه تم فتح باب إيداع طلب الاستفادة من منح التعليم العالي خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 30 ماي إلى غاية يوم الأحد 31 يوليوز 2022، على الساعة الثانية عشرة ليلا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن إيداع طلب الاستفادة من منح التعليم العالي سيتم عبر البوابة الإلكترونية التالية: www.minhaty.ma.

وأشار المصدر ذاته إلى أن منصة ” منحتي ” تعتبر الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإيداع طلبات الاستفادة من المنحة، من طرف المترشحات والمترشحين المعنيين، دون انتظار نتائج امتحانات البكالوريا.

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تعليق واحد

  1. يجب مراجعة طريقة منح هده المنح خاصة انه في الوقت الدي نجد فئة لا تستحقها و رغم دلك تحصل عليها في الوقت الدي يتم إقصاء و تهميش من يستحقون.
    كما يجب إعادة النظر في طريقة دراسة ملفات الطلبة و ابعاد كل قطاع لا علاقة له بالقطاع لان “باك صاحبي” يلعب دور مهم اثناء اختيار المرشحين.
    أنا شخصيا ضحية هده الطريقة.

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