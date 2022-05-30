اخنوش يستقبل المندوب السامي للتخطيط

رئيس الحكومة يستقبل المندوب السامي للتخطيط

2022-05-30 / 20:01
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هبة بريس _ ال

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 30 ماي 2022، السيد أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط مرفوقا بمجموعة من مسؤولي المندوبية.

وخلال الاجتماع تم الحديث عن أبرز الأوراش والبرامج المزمع تنفيذها من قبل المندوبية السامية للتخطيط، والتي من شأنها النهوض بعمل المؤسسة، حيث تم التطرق لعدد من التفاصيل المرتبطة بسبل تحسين وتطوير عمل المندوبية‏ وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، خاصة في الجانب المرتبط بالمعطيات والبيانات الإحصائية.

كما شكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على أهمية العمل الذي تقوم به المندوبية السامية باعتباره آلية للقيادة والتتبع الدائم لتطور مجموعة من الإشكاليات والقطاعات والمؤشرات داخل المجتمع ، مما من شأنه مساعدة الحكومة على بلورة البرامج واقتراح الحلول المناسبة والناجعة

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