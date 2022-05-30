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عبد الوافي لفتيت

لفتيت ؛ تقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي حقق نتائج ” ايجابية “

2022-05-30 / 19:09
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، أن وقع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي ” كان ممتازا على أرض الواقع وحقق نتائج جد ايجابية “.

وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول ” برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج مكن المناطق المستهدفة، من تدارك الخصاص الكبير الذي كانت تعاني منه، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق 100 بالمائة من نسبة إنجاز المشاريع المسطرة بحلول سنة 2023.

وأبرز الوزير أن حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها منذ 2017 إلى حدود اليوم يمكن تلخيصها في تأهيل الطرق والمسالك القروية البالغ طولها 12530 كلم، حيث تم إنجاز 1614 مشروعا من أصل 2795، أي ما يقارب 58 بالمائة.

وفي ما يخص التعليم، كشف الوزير أنه تم إنجاز 1218 مشروعا من أصل 1754، أي ما يقرب 69 بالمائة، مبرزا أن هذه المشاريع مكنت من إنجاز 1926 عملية بناء وإعادة بناء وصيانة البنيات التعليمية و666 عملية اقتناء وسائل النقل المدرسي و94 عملية تأجير بنيات تعليمية.

أما في ما يتعلق بقطاع الصحة، أفاد السيد لفتيت بأنه تم انجاز 1054 مشروعا من أصل 1408 مشاريع، أي ما يقارب 75 بالمائة مكنت من إنجاز 532 بناء وعملية بناء وصيانة البنيات الصحية، و556 عملية اقتناء سيارات اسعاف، و449 عملية تجهيز معدات صحية.

وبالنسبة للماء الصالح للشرب، أشار الوزير إلى إنجاز 577 مشروعا من أصل 983، أي حوالي 60 بالمائة. أما الكهربة القروية، فأكد أنه تم إنجاز 748 مشروعا من أصل 1197، أي حوالي 67 بالمائة .

وخلص السيد لفتيت إلى التأكيد على ضرورة مواصلة تنزيل هذا البرنامج لبلوغ الهدف الأساسي المتمثل في القضاء على الفوارق المجالية بهذه المناطق.

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‫3 تعليقات

  1. وهل من لا زال يسير في الوحل نقول عنه أنه أحس بالفوارق الاجتماعية لازال العالم القروي يرزح تحت وطأة الإهمال ونقص الضروريات

  2. اينا دولة هادي لاحقاش عندنا الطريق هي الاخرة ماكايناش لي تانعرف الناس تاتقاتل بعرق كتافها البلان هو الاخر غليتوه على المواطن الضعيف تعالى لاقليم سيدي قاسم تشوف الفقر قال تقليص الفوارق

  3. واش هاذو عايشين معانا ولا عيشين فشي مغرب آخر ؟؟؟؟ وراه المغرب وقت الاستعمار احسن بمليون مرة مما هو عليه اليوم

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