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إدارة الجمارك والضرائب تعلن معدل انتشار السجائر المهربة

2022-05-30 / 18:52
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هبة بريس _ الرباط

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقريرها السنوي برسم سنة 2021، بأن معدل انتشار السجائر المهربة داخل السوق الوطنية بلغ 1.91 في المائة سنة 2021، مقابل 1.37 في المائة عام 2020.

وأوضحت الإدارة، في هذا التقرير أن “نتائج الدراسة الثامنة حول السجائر المهربة كشفت أن معدل انتشارها داخل السوق الوطنية بلغ 1.90 في المائة سنة 2021 مقابل 1.37 في المائة عام 2020”.

وسجل التقرير أن هذا الارتفاع الطفيف قد يكون ناتجا عن الزيادات الأخيرة في أسعار علب السجائر المعروضة للبيع في السوق الوطنية.

واعتبر المصدر نفسه أن استقرار هذا المعدل (أقل من 2 في المائة) للسنة الثانية على التوالي، يعود إلى تعبئة الجمارك بجانب الشرطة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة فضلا عن الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بمكافحة هذه الآفة والحد من انعكاساتها السلبية على صحة المستهلك.

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