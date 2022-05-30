“غالي” الإنفصالي لقناة إسبانية .. “مدريد خانتنا”

هبة بريس _ الرباط

لا يسكت زعيم جبهة البوليساريو، الإنفصالية إبراهيم غالي من بكاء حت يشرع في اخر باحثا عن الأوهام في كل مكان للحديث عن علاقاته المقطوعة مع اسبانيا

ووصف غالي، في مقابلة أجراها مع برنامج “أنا روزا” الذي بث على القناة الخامسة الإسبانية “تيلي سينكو”االموقف الأخير للحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز بشأن الصحراء ا بـ”الخيانة”.

وتساءل غالي في ذات عن خلفيات قرار الحكومة الإسبانية الداعم للطرح المغربي بالحكم الذاتي للصحراء الغربية، حيث أكد أن هذا التغيير في الموقف أدى إلى “تغيير كامل في سياسة إسبانيا حيال القضية ، خلافا لما كانت عليه منذ عقود”

وأكد: غالي بالقول “علاقاتنا الرسمية مقطوعة” متناسيا ان اسبانيا هي من ادخلته البلاد من اجل التطبيب في قت رمت به الجزائر نحو المجهول ”

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