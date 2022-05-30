غوفرين: قادة المغرب وإسرائيل سيُناقشون قضية الصحراء قريبا

هبة بريس _ الرباط

في حوار مع صحيفة “ميديا لاين” قال الممثل الدبلوماسي لإسرائيل في المملكة المغربية، دافييد غوفرين ان” قضية الصحراء ستناقش عاجلا ” .

وأضاف” العلاقات بين الرباط وتل أبيب عرفت زخما كبيرا في ظرف زمني قصير لا يتعدى عاما ونصف، متوقعا أن تعرف الروابط بين الطرفين تطورا كبيرا في المستقبل، في ظل الاتفاقيات والشراكات ”

وقال أيضا ” العلاقة بين اليهود المغاربة والمغرب، إلى جانب تراثهم التاريخي، تلعب دورًا حيويًا في دفء العلاقات مع المملكة المغربية”

وكان المغرب رابع دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل في 2020 برعاية أميركية. وسبق له إقامة علاقات معها عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام عام 1993، قبل أن يقطعها رسمياً إثر الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.

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