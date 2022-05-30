التوفيق: “الحج لمن استطاع اليه.. وما زدنا حتى فرنك من جهتنا”
هبة بريس - الرباط
رد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على ضجة أسعار الحج المحددة هذه السنة.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “مسألة الحج دينية شرعية ماشي من الأمور الضرورية للمعيشية، فلذلك هي محددة في القران بالاستطاعة”.
وأضاف التوفيق قائلا “حتى حد ما زايد شي فرنك فالحج فيما يتعلق بتنظيم الوزارة، البطاقة بقات هي هي، السكن في المدينة ومكة ما زادش على 2019 والأمور الأخرى ديال الخدمات فلا تفاوض فيها”.
هذا ويشار الى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أعلنت قبل أيام، أن مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم هو ثلاثة وستون ألفا وثمانمائة درهم (63800 درهم)، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف الجيب.
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4 تعليقات
كم هو صعب أن تكون غبيا وتؤدي ثمنا باهضا على غبائك الناس ينفقون أموالا طائلة من أجل خرافة مقدسة لا وجود لها الا في عقولهم التي ورثث كل شيء عن الاجداد.الطواف حول حجرة كبيرة مقابل 7 ملايين هل هناك سداجة أكثر من هاته ؟
الاخوان اللي ناويين اي حجو بهد المبلغ. فكرو فيها شوي، راه الى درتو لجوج عائلات مبلغ 2500 درهم فالشهر راه تقدرو تعيلوهم لمدنة سنة كاملة فكرو مزيان عاونو الناس اللي محتاجين اولا شي ارملة وولادها هادا احسن اجر ممكن تاخدوه وعلى نيتكم غادي تتجازاو.
عند ربكم تختصمون
الرد على التعليق الأول.عليك ان تتوب إلى الله لأن تعليقك هذا كفر.اما صاحب التعليق الثانى اشكرك على نيتك الحسنة.واقول لك ان ركن الحج هو فريضة على المستطاع.فهناك أموال تهدر في أمور تافهة مثل الاعراس والحفلات فهذه هي التي يجب علينا أن ننفقها على الأرامل والايام.