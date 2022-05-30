التوفيق: “الحج لمن استطاع اليه.. وما زدنا حتى فرنك من جهتنا”

هبة بريس - الرباط

رد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على ضجة أسعار الحج المحددة هذه السنة.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “مسألة الحج دينية شرعية ماشي من الأمور الضرورية للمعيشية، فلذلك هي محددة في القران بالاستطاعة”.

وأضاف التوفيق قائلا “حتى حد ما زايد شي فرنك فالحج فيما يتعلق بتنظيم الوزارة، البطاقة بقات هي هي، السكن في المدينة ومكة ما زادش على 2019 والأمور الأخرى ديال الخدمات فلا تفاوض فيها”.

هذا ويشار الى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أعلنت قبل أيام، أن مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم هو ثلاثة وستون ألفا وثمانمائة درهم (63800 درهم)، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف الجيب.

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