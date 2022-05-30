التوفيق: “لا دخل لنا في تحديد السن.. ونحتفظ للأزواج بحق الحج بعد رفع هذا الشرط”

هبة بريس - لبنى ابروك

جدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن قضية تحديد السن للحج، قرار سيادي للمملكة العربية السعودية وصادر عن الجهات المكلفة بالحج هناك.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين “نحن لا دخل لنا في هذا القرار.. ويشمل العالم الاسلامي بأكمله”.

وأضاف الوزير قائلا “منطقيا الناس الأقل هشاشة أكثر عرضة للإصابة بالفيروس”، مشيرا الى أن الوزارة تحتفظ بحق الأشخاص “خاصة الأزواج” الذين يتجاوز سنهم 65 سنة وتم انتقاؤهم في القرعة بحق الحق بعد رفع هذا الشرط.

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