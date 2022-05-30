قبيل مباراة الوداد والأهلي.. الحموشي ب”دونور” للاطلاع على الترتيبات الأمنية

هبة بريس

اطلع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، قبل لحظات من زوال اليوم الاثنين 30 ماي الجاري، على الترتيبات الأمنية التي اعتمدتها ولاية أمن الدار البيضاء لتأمين المباراة النهائية بين فريق الوداد الرياضي البيضاوي والأهلي المصري، برسم نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقد أجرى عبد اللطيف حموشي، برفقة مسؤولين كبار في المديرية العامة للأمن الوطني، زيارة ميدانية لملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الذي سيحتضن المباراة النهائية، تفقّد خلالها المخطط الأمني المرصود لهذا الحدث الرياضي الهام، كما استعرض فيها أيضا جميع الوحدات الأمنية والتشكيلات الشرطية التي ستسهر على تأمين المدرجات وكذا محيط الملعب.

وشدد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، خلال استماعه لمداخلات والي أمن الدار البيضاء ولعدد من المسؤولين الأمنيين المحليين، على ضرورة تسخير جميع الموارد البشرية والتجهيزات اللوجيستيكية الضرورية لتوفير الأجواء الآمنة لمرور هذه المباراة في أحسن الظروف، التي تليق بسمعة بلادنا على المستويين الإقليمي والدولي، كما وجه تعليمات مباشرة للمركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء من أجل ضمان انسيابية السير والجولان في مختلف أرجاء المدينة سواء قبل المباراة أو بعدها، وتنسيق التدخلات الأمنية بين جميع الفرق والوحدات العملياتية للأمن.

كما تفقّد كذلك المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني *المركز المتنقل للقيادة*، الذي تم تسخيره لأول مرة في العمليات الأمنية الميدانية، وهو عبارة عن مركبة أمنية من الجيل الجديد، تتمتع باستقلالية تامة وقدرة على التنقل في جميع الظروف المكانية، ومزودة بأحدث تقنيات الاتصال السمعي البصري ومنظومات المراقبة بالكاميرات، وكذا وسائل التواصل المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل يجعلها قادرة على مواكبة وإدارة العمليات الأمنية والأعمال النظامية الميدانية بتنسيق كامل مع المصالح المركزية والجهوية للأمن الوطني.

يذكر أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني سخرت ما يناهز ستة آلاف (6000) عنصر من مختلف القوات العمومية لتأمين هذه المباراة، كما جندت فرقا تقنية متخصصة ومجموعات للتدخل للتعاطي مع جميع الأحداث الطارئة، وذلك بهدف إنجاح هذا العرس الكروي القاري.

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