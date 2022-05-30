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عملية مرحبا.. بوريطة: “طبيب ومكان للعزل على متن كل باخرة”

2022-05-30 / 17:18
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة أن السلطات المختصة وضعت بروتوكولا صحيا ميسرا لدخول مغاربة المعالم لأرض الوطن.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن هذا البروتوكول يتمثل في شرط التوفر إما على شهادة التلقيح أو اختبار pcr لا تتجاوز مدته 72 ساعة.

وحرصا منها على ضمان عدم انتشار كورونا أو أي فيروس آخر، يضيف بوريطة، ستعمل السلطات على توفير طبيب ومكان للعزل على متن كل باخرة .

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تعليق واحد

  1. انا مهاجر مقيم بفرنسا مرحبا الحقيقية هي حل مشاكل وقضايا مغاربة العالم من الجيل الأول لانه بدون قضايا ومشاكل الجيل الأول فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه مضلوما ويترامى بين الادارات إلى أن يصاب بالسكري وارتفاع الضغط وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله ادا مرحبا الحقيقية في الادارات

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