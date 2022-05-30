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لفتيت: تحديد الأسعار ليس من مهام “لجان مراقبة الأسعار”

2022-05-30 / 16:26
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن زيارات هذه لجان مراقبة الأسعار تزايدت ب80 بالمائة خلال ال5 أشهر الأخيرة.

وذكر الوزير في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن دور لجان مراقبة الأسعار، يتمثل في مراقبة الأسعار المقننة والاعلان عنها ومحاربة الاحتكار وجودة المواد المعروضة.

وأضاف الوزير أن اللجان تقوم بعملها اليومي، لافتا أن إجراء تحديد الأسعار ليس من مهام هذه اللجان.

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تعليق واحد

  1. هو الأول سر بالفعل هده المراقبه خبره محلس العماله هم أرباب العمل لأعوان محلس السلطه وهن ربات العمل لمحلس قضاء حكومه الدوله للمديريه التفتيشيه العامه الخبيره المستمره لوسط الميدان لوقف التنفيد لوسط الميدان فى مكافحه الاحتكار والرسوه والربا مفهومه وواضحه بكل صعوبه لنتحد صد الحاجه الداخله أى لعمليه العلميه السريه رمصان الدرهم حنسيه علويه

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