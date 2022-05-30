لفتيت: 822 سوق أسبوعي بالمغرب ومداخيلها تصل إلى 315 مليون درهم

هبة بريس - لبنى ابروك

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عدد الأسواق الاسبوعية بالمغرب يصل إلى 822 سوقا.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن عدد رواد هذه الأسواق يبلغ 2.6 مليون شخص، وتصل مداخيلها إلى 315 مليون درهم، مشيرا الى أن 70 % من هذه المداخيل تمثل أقل من 200 الف درهم في السنة.

وأكد لفتيت، أن هذه الأسواق تساهم في الرواج الاقتصادي الوطني، مشيرا الى أن وزارته تشتغل مع وزارتي الفلاحة والجحارة لتأهيل الأسواق الأسبوعية المهمة على الصعيد الوطني لتكون أسواق نموذجية.

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