مصريون يلجؤون لبيع تذاكرهم لجماهير الوداد بسبب الإغراءات المالية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في الوقت الذي خيبت جماهير الأهلي توقعات إدارة ناديهم بعد حضورهم المحتشم و القليل العادي للدار البيضاء بالرغم من كل التسهيلات التي وفرتها المملكة المغربية لهم و في مقدمتها تخصيص مكتب بالمطار للاستخلاص التأشيرة و تذكرة المباراة، قام عدد من المشجعين ببيع تذاكرهم.

و حضر عدد لا يتجاوز الألف من مشجعي الأهلي للمغرب، مما دفع مسؤولي النادي المصري لتوزيع تذاكر إضافية على الوافدين و كذا على أفراد الجالية المصرية المقيمة بالمغرب.

و في ظل الطلب الكبير من طرف جمهور الوداد على التذاكر التي وصلت لأسعار قياسية في السوق السوداء، شرع بعض المصريين في بيع التذاكر الإضافية التي تحصلوا عليها لأنصار الوداد مقابل مبالغ مالية مهمة.

و نشطت السوق السوداء بشكل كبير في مباراة النهائي لعصبة الأبطال الإفريقية حيث أن سعر بعض التذاكر فاق الألف درهم صبيحة المباراة، علما أن التذاكر التي طرحت للبيع نفذت في وقت قياسي.

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