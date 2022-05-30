لفتيت: 120 ألف مواطن سجلوا في السجل الوطني للسكان

هبة بريس - لبنى ابروك

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، انطلاق العمل التجريبي بالسجل الاجتماعي الموحد.

وقال لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، “بتعليمات ملكية، بدينا بالعمل النموذدي بهاد السجل فالرباط والقنيطرة ونعمل على تعميمه على الصعيد الوطني”.

وأضاف الوزير، أنه “إلى حدود اليوم تم تسجيل حوالي 120 الف شخص في السجل الوطني للسكان “.

وشدد لفتيت على أن الأمور تسير على ما يرام وستكون في وقتها، لافتا أن العملية ستسمح بالاستهداف الحقيقي للمواطنين الذي هم في حاجة للدعم بجميع أنواعه.

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