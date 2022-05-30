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عبد الوافي لفتيت

لفتيت: 120 ألف مواطن سجلوا في السجل الوطني للسكان

2022-05-30 / 15:58
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هبة بريس - لبنى ابروك

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، انطلاق العمل التجريبي بالسجل الاجتماعي الموحد.

وقال لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، “بتعليمات ملكية، بدينا بالعمل النموذدي بهاد السجل فالرباط والقنيطرة ونعمل على تعميمه على الصعيد الوطني”.

وأضاف الوزير، أنه “إلى حدود اليوم تم تسجيل حوالي 120 الف شخص في السجل الوطني للسكان “.

وشدد لفتيت على أن الأمور تسير على ما يرام وستكون في وقتها، لافتا أن العملية ستسمح بالاستهداف الحقيقي للمواطنين الذي هم في حاجة للدعم بجميع أنواعه.

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تعليق واحد

  1. في الحقيقة لا أحد يعلم بهذا السجل، و لا اين يوجد و كيف السبيل لا التسجيل فيه ،هذه مسألة مصيرية و ينبغي التوعية بها ، المواطن يتم تكسير أذنيه بتجديد باللواءح الانتخابية التي في الحقيقة لا تأتي بأية نتائج حتى حياته اليومية، أما السجل الوطني فلا حديث بخصوصه بالرغم من أن 80 %من المغاربة في حاجة إلى الدعم في كل شيء

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