إقبال ضعيف من جماهير الأهلي.. أقل من ألف مشجع مصري وصلوا للمغرب
هبة بريس ـ الدار البيضاء
ضجة فارغة تلك التي أحدثها مسؤولو الأهلي المصري قبل نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بخصوص الجمهور و رغبتهم في اقتسام مدرجات مركب محمد الخامس مع الجماهير الودادية الكبيرة.
هاته الضجة انفضحت اليوم بعدما وصلت لمطار محمد الخامس طائرتين فقط من جمهور الأهلي و بتعداد لا يتجاوز الألف مناصر و هو ما جعل مسؤولي الأهلي في حيرة من أمرهم.
و وفرت سلطات مطار محمد الخامس بالدار البيضاء كل التسهيلات للجماهير المصرية، القليلة العدد، التي حضرت للمغرب في حوالي الساعة الثانية عشر و النصف زوالا، حيث تم توفير التأشيرات و تذاكر المباراة في مكان خاص وسط المطار.
كما وفرت السلطات المغربية حوالي عشر حافلات من الطراز الحديث لنقل للجمهور المصري من المطار مباشرة للملعب، و هو ما نال استحسان الجماهير ، القليلة العدد، التي حلت للمغرب.
و وجد مسؤولو الأهلي نفسهم في موقف محرج بعدما ظلت التذاكر التي منحتها لهم الكاف شاغرة، حيث قاموا بتوزيعها على بعض المتعاطفين مع النادي خاصة من أسر و أصدقاء الجالية المصرية المقيمة بالمغرب، فيما قام بعض ابمصريين ببيع تذاكر حصلوا عليها لأنصار الوداد مقابل أثمنة مهمة.
و حسب المعلومات الرائجة حاليا، فلن يتجاوز الحضور المصري حوالي ألفي مشجع في المجمل، أغلبهم من المقيمين بالمغرب، مقبل زحف ودادي كبير يتوقع أن يملأ جل جنبات مركب محمد الخامس.