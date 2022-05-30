إقبال ضعيف من جماهير الأهلي.. أقل من ألف مشجع مصري وصلوا للمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ضجة فارغة تلك التي أحدثها مسؤولو الأهلي المصري قبل نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بخصوص الجمهور و رغبتهم في اقتسام مدرجات مركب محمد الخامس مع الجماهير الودادية الكبيرة.

هاته الضجة انفضحت اليوم بعدما وصلت لمطار محمد الخامس طائرتين فقط من جمهور الأهلي و بتعداد لا يتجاوز الألف مناصر و هو ما جعل مسؤولي الأهلي في حيرة من أمرهم.

و وفرت سلطات مطار محمد الخامس بالدار البيضاء كل التسهيلات للجماهير المصرية، القليلة العدد، التي حضرت للمغرب في حوالي الساعة الثانية عشر و النصف زوالا، حيث تم توفير التأشيرات و تذاكر المباراة في مكان خاص وسط المطار.

كما وفرت السلطات المغربية حوالي عشر حافلات من الطراز الحديث لنقل للجمهور المصري من المطار مباشرة للملعب، و هو ما نال استحسان الجماهير ، القليلة العدد، التي حلت للمغرب.

و وجد مسؤولو الأهلي نفسهم في موقف محرج بعدما ظلت التذاكر التي منحتها لهم الكاف شاغرة، حيث قاموا بتوزيعها على بعض المتعاطفين مع النادي خاصة من أسر و أصدقاء الجالية المصرية المقيمة بالمغرب، فيما قام بعض ابمصريين ببيع تذاكر حصلوا عليها لأنصار الوداد مقابل أثمنة مهمة.

و حسب المعلومات الرائجة حاليا، فلن يتجاوز الحضور المصري حوالي ألفي مشجع في المجمل، أغلبهم من المقيمين بالمغرب، مقبل زحف ودادي كبير يتوقع أن يملأ جل جنبات مركب محمد الخامس.

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