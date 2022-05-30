إقبال ضعيف من جماهير الأهلي.. أقل من ألف مشجع مصري وصلوا للمغرب

2022-05-30 / 15:04
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ضجة فارغة تلك التي أحدثها مسؤولو الأهلي المصري قبل نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بخصوص الجمهور و رغبتهم في اقتسام مدرجات مركب محمد الخامس مع الجماهير الودادية الكبيرة.

هاته الضجة انفضحت اليوم بعدما وصلت لمطار محمد الخامس طائرتين فقط من جمهور الأهلي و بتعداد لا يتجاوز الألف مناصر و هو ما جعل مسؤولي الأهلي في حيرة من أمرهم.

و وفرت سلطات مطار محمد الخامس بالدار البيضاء كل التسهيلات للجماهير المصرية، القليلة العدد، التي حضرت للمغرب في حوالي الساعة الثانية عشر و النصف زوالا، حيث تم توفير التأشيرات و تذاكر المباراة في مكان خاص وسط المطار.

كما وفرت السلطات المغربية حوالي عشر حافلات من الطراز الحديث لنقل للجمهور المصري من المطار مباشرة للملعب، و هو ما نال استحسان الجماهير ، القليلة العدد، التي حلت للمغرب.

و وجد مسؤولو الأهلي نفسهم في موقف محرج بعدما ظلت التذاكر التي منحتها لهم الكاف شاغرة، حيث قاموا بتوزيعها على بعض المتعاطفين مع النادي خاصة من أسر و أصدقاء الجالية المصرية المقيمة بالمغرب، فيما قام بعض ابمصريين ببيع تذاكر حصلوا عليها لأنصار الوداد مقابل أثمنة مهمة.

و حسب المعلومات الرائجة حاليا، فلن يتجاوز الحضور المصري حوالي ألفي مشجع في المجمل، أغلبهم من المقيمين بالمغرب، مقبل زحف ودادي كبير يتوقع أن يملأ جل جنبات مركب محمد الخامس.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الوداد بطلا لأبطال إفريقيا

الوداد بطلا لأبطال إفريقيا

2022-05-30 / 22:06
Photo of قبيل مباراة الوداد والأهلي.. الحموشي ب”دونور” للاطلاع على الترتيبات الأمنية

قبيل مباراة الوداد والأهلي.. الحموشي ب”دونور” للاطلاع على الترتيبات…

2022-05-30 / 17:44
Photo of مصريون يلجؤون لبيع تذاكرهم لجماهير الوداد بسبب الإغراءات المالية

مصريون يلجؤون لبيع تذاكرهم لجماهير الوداد بسبب الإغراءات المالية

2022-05-30 / 16:45
Photo of حكام النهائي.. غوميز فأل خير على المغاربة و تيسيما نذير شؤم في الفار

حكام النهائي.. غوميز فأل خير على المغاربة و تيسيما…

2022-05-30 / 16:37
Photo of شغب الملاعب.. لفتيت: “حالات شاذة ومجندون لمحاربته”

شغب الملاعب.. لفتيت: “حالات شاذة ومجندون لمحاربته”

2022-05-30 / 16:35
Photo of كبار مسؤولي الأمن يحضرون للبيضاء و استنفار أمني كبير بمحيط ملعب النهائي

كبار مسؤولي الأمن يحضرون للبيضاء و استنفار أمني كبير…

2022-05-30 / 15:22
Photo of الجماهير تتقاطر على “دونور” من كل جهات المغرب لتشجيع وداد الأمة

الجماهير تتقاطر على “دونور” من كل جهات المغرب لتشجيع…

2022-05-30 / 15:11
Photo of إعادة انتخاب المغربي إدريس الهلالي رئيسا للاتحاد العربي للتايكوندو

إعادة انتخاب المغربي إدريس الهلالي رئيسا للاتحاد العربي للتايكوندو

2022-05-30 / 13:26
Photo of قبل النهائي بساعات.. الأهلي يواصل التباكي على الكاف بخصوص عدد الجماهير

قبل النهائي بساعات.. الأهلي يواصل التباكي على الكاف بخصوص…

2022-05-30 / 12:25
Photo of موتسيبي: “سنقدم للعالم صورة جميلة بعد نهائي أوروبا بفضل التنظيم المغربي”

موتسيبي: “سنقدم للعالم صورة جميلة بعد نهائي أوروبا بفضل…

2022-05-30 / 11:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق