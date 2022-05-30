تنكر في زي امرأة عجوز.. شاب يرشق لوحة الموناليزا ب “الحلوى”

هبة بريس - وكالات

تنكر شاب، يبدو أنه عشريني العمر، بزي وشعر مستعار لامرأة عجوز جالسة على كرسي متحرك للمقعدين، ودخل أمس الأحد إلى متحف “اللوفر” بباريس، مباشرة إلى القاعة 6 المكتظة عادة بأكبر عدد من الزوار الراغبين برؤية اللوحة الأشهر بالعالم، وهي “الموناليزا” التي رسمها ليوناردو دافنتشي قبل أكثر من 500 عام.

و نهض الشاب عن الكرسي وشوّه لوح اللوحة الزجاجي بقطعة حلوى غطت معظمه السفلي، ثم راح ينثر ورود باقة كانت معه، وسط قلق واستغراب الزوار.

سريعا أقبل إليه عنصر أمني، تعامل معه بطريقة انتهت باستسلامه وباقتياده مطرودا من القاعة ومعتقلا.

وأثناء اقتياده، كان المعتقل المطرود يصرخ بالفرنسية ويقول: “هناك أشخاص يحاولون تدمير الكوكب.. فكر بالأرض. فكر فقط”، كاشفا بعبارته عن غايته مما فعل، وهي لفت النظر عالميا إلى اعتداءات بيئية بالآلاف تتعرض لها الأرض يوميا من سكانها غير المبالين.

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