كبار مسؤولي الأمن يحضرون للبيضاء و استنفار أمني كبير بمحيط ملعب النهائي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

منذ ساعات الصباح الأولى، توافدت على محيط مركب محمد الخامس العديد من الشخصيات الأمنية الكبيرة و التي تشرف على تدبير الشق الأمني لمباراة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

و يشهد محيط مركب محمد الخامس استنفارا أمنيا كبيرا حيث تم نشر عدد كبير من عناصر الأمن و القوات المساعدة و قوات التدخل السريع بالطرق المؤدية للملعب و بجنباته.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فالأمور التنظيمية التي تستبق مباراة النهائي مضبوطة و محكمة و تجري في أحسن الظروف كما سطرت خلال الاجتماعات الأمنية التي شهدتها ولاية أمن الدار البيضاء طيلة الأيام الماضية.

و بدأت الجماهير العريضة التي ستجع وداد الأمة بالتقاطر على محيط مركب محمد الخامس بالبيضاء منذ حوالي منتصف النهار بالرغم من أن اللقاء سينطلق في الساعة الثامنة مساءا.

و هذا مقتطف من الإجراءات التنظيمية الأمنية بمحيط “دونور” ساعات قبل انطلاق المباراة النهائية:

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0