الموت يفجع الفنانة سعاد خيي

2022-05-30 / 15:15
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نجلاء مزيان

توفي صباح أمس الأحد، والد الفنانة المغربية سعاد خيي مخلفا ورائه حزنا و ألما عميقين في قلوب أبنائه.

و في هذا الصدد نعى المخرج المسرحي أمين ناسور الفقيد عبر حائطه الفايسبوكي قائلا: والد الصديقتين العزيزتين حفيظة خيي و سعاد خيي في ذمة الله، تعازي الحارة و الله يصبركم، قلوبنا معكم”.

و بدوره الممثل المغربي محمد الشوبي كتب عبر ذات المنصة: “عزائي لكما اختاي في فقدان المشمول برحمة الله والدكما، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

و كذلك الفنان المغربي هشام بهلول نعى الراحل عبر تدوينة جاء فيها: “خالص العزاء لكما أختاي الفنانتين سعاد و حفيظة خيي في فقدان السيد الوالد”.

و أضاف :” اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير ذلك فتجاوز عنه، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس، وأكرم نزله ووسع مدخله، واسكنه اللهم الفردوس الأعلى مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

و اختتم تدوينته قائلا:” خالص العزاء لكما أختاي ولكل أفراد العائلة المكلومة في مصابكم الجلل، لله ما أخذ وله ما أعطى”.

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