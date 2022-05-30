الجماهير تتقاطر على “دونور” من كل جهات المغرب لتشجيع وداد الأمة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

منذ ساعات الصباح الأولى، لوحظت حركة غير عادية في جل شوارع مدينة الدار البيضاء حيث يطغى اللون الأحمر على ملابس الراجلين و الركاب على حد سواءا حيث يستعد جميع المغاربة للاحتفاء هذا اليوم بنصر جديد لكرة القدم الوطنية إذا ما توج الوداد بلقب عصبة الأبطال الإفريقية.

و شهدت أغلب محطات القطار المتواجدة بمدينة الدار البيضاء حركة مكثفة للجماهير الوافدة على العاصمة الاقتصادية من مختلف جهات المملكة حيث يرغب الجميع في إيجاد مقعد شاغر بمركب محمد الخامس هذا المساء لتشجيع ممثل الكرة الوطنية.

الأمر ذاته عاشته محطة اولاد زيان الطرقية بقلب الدار البيضاء و كذا أغلب محطات سيارات الأجرة الكبيرة الحجم التي تفد عليها الطاكسيات من مدن أخرى كبرشيد و سطات و خريبكة و المحمدية و الجديدة و النواصر و بوسكورة و الدروة و غيرهم.

الجميع إذن متحمس لمباراة هذا المساء و كل الآمال على رفاق جبران و الحسوني و التكناوتي لرفع اللقب القاري عاليا في مباراة لن تقبل القسمة على اثنين و ستكون عرسا بكل ما تحمل الكلمة من معنى بفضل التنظيم الجيدالذي عودتنا عليه المملكة المغربية لكل المحافل التي تنال شرف تنظيمها.

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