الجماهير تتقاطر على “دونور” من كل جهات المغرب لتشجيع وداد الأمة

2022-05-30 / 15:11
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

منذ ساعات الصباح الأولى، لوحظت حركة غير عادية في جل شوارع مدينة الدار البيضاء حيث يطغى اللون الأحمر على ملابس الراجلين و الركاب على حد سواءا حيث يستعد جميع المغاربة للاحتفاء هذا اليوم بنصر جديد لكرة القدم الوطنية إذا ما توج الوداد بلقب عصبة الأبطال الإفريقية.

و شهدت أغلب محطات القطار المتواجدة بمدينة الدار البيضاء حركة مكثفة للجماهير الوافدة على العاصمة الاقتصادية من مختلف جهات المملكة حيث يرغب الجميع في إيجاد مقعد شاغر بمركب محمد الخامس هذا المساء لتشجيع ممثل الكرة الوطنية.

الأمر ذاته عاشته محطة اولاد زيان الطرقية بقلب الدار البيضاء و كذا أغلب محطات سيارات الأجرة الكبيرة الحجم التي تفد عليها الطاكسيات من مدن أخرى كبرشيد و سطات و خريبكة و المحمدية و الجديدة و النواصر و بوسكورة و الدروة و غيرهم.

الجميع إذن متحمس لمباراة هذا المساء و كل الآمال على رفاق جبران و الحسوني و التكناوتي لرفع اللقب القاري عاليا في مباراة لن تقبل القسمة على اثنين و ستكون عرسا بكل ما تحمل الكلمة من معنى بفضل التنظيم الجيدالذي عودتنا عليه المملكة المغربية لكل المحافل التي تنال شرف تنظيمها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كبار مسؤولي الأمن يحضرون للبيضاء و استنفار أمني كبير بمحيط ملعب النهائي

كبار مسؤولي الأمن يحضرون للبيضاء و استنفار أمني كبير…

2022-05-30 / 15:22
Photo of إعادة انتخاب المغربي إدريس الهلالي رئيسا للاتحاد العربي للتايكوندو

إعادة انتخاب المغربي إدريس الهلالي رئيسا للاتحاد العربي للتايكوندو

2022-05-30 / 13:26
Photo of قبل النهائي بساعات.. الأهلي يواصل التباكي على الكاف بخصوص عدد الجماهير

قبل النهائي بساعات.. الأهلي يواصل التباكي على الكاف بخصوص…

2022-05-30 / 12:25
Photo of موتسيبي: “سنقدم للعالم صورة جميلة بعد نهائي أوروبا بفضل التنظيم المغربي”

موتسيبي: “سنقدم للعالم صورة جميلة بعد نهائي أوروبا بفضل…

2022-05-30 / 11:20
Photo of رئيس الفيفا: “سعيد بالتنظيم المغربي الرائع إنه حفل عالمي بالبيضاء”

رئيس الفيفا: “سعيد بالتنظيم المغربي الرائع إنه حفل عالمي…

2022-05-30 / 10:44
Photo of إنفانتينو يحل بالدار البيضاء و يؤكد: “الوداد و الأهلي فريقان كبيران”

إنفانتينو يحل بالدار البيضاء و يؤكد: “الوداد و الأهلي…

2022-05-30 / 10:20
Photo of فرنسا تحمل مشجعي ليفربول مسؤولية فوضى نهائي دوري الأبطال

فرنسا تحمل مشجعي ليفربول مسؤولية فوضى نهائي دوري الأبطال

2022-05-30 / 09:50
Photo of دوري الأبطال.. 3 عوامل رئيسية تقوي حظوظ الوداد الرياضي للتتويج باللقب القاري

دوري الأبطال.. 3 عوامل رئيسية تقوي حظوظ الوداد الرياضي…

2022-05-29 / 20:10
Photo of بعثة المنتخب المغربي تغادر أرض الوطن في اتجاه مدينة “سينسيناتي” الأمريكية

بعثة المنتخب المغربي تغادر أرض الوطن في اتجاه مدينة…

2022-05-29 / 19:17
Photo of ليفربول يطلب فتح تحقيق في أحداث نهائي أبطال أوروبا

ليفربول يطلب فتح تحقيق في أحداث نهائي أبطال أوروبا

2022-05-29 / 16:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق