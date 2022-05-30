اختلقوا حادثا وهميا.. عصابة تسطو على 114 مليون سنتيم من سيارة لنقل الأموال بالبيضاء

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حالة من الاستنفار القصوى تسود في هذه الاثناء بين مختلف مصالح الأمن والدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات، في محاولة منهم لفك لغز السطو على مايقارب 114 مليون سنتيم من داخل سيارة لنقل الأموال، بعد أن اختلق المشتبه فيهم حادثة سير وهمية للسطو على السيارة المذكورة.

مصادر هبة بريس، أضافت أن إحدى الشوارع الرئيسية بمدينة الدار البيضاء، كانت اليوم الاثنين على موعد مع عملية نوعية بطابع الاحترافية، استهدفت سيارة لنقل الأموال، بعد أن قام أفراد العصابة بصدم السيارة المعنية بنقل الأموال من الخلف بواسطة سيارتهم، عبر اختلاقهم لحادثة سير وهمية، قبل أن ينطلقوا في فصول الواقعة وتنفيذ عملية الاستيلاء على مابداخلها من مبالغ مالية والفرار إلى وجهة غير معروفة.

عناصر الأمن وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والدرك الملكي، رفعت حالة التأهب القصوى، ونصبت السدود القضائية في محاولة للايقاع بهؤلاء المحترفين.

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