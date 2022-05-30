إعادة انتخاب المغربي إدريس الهلالي رئيسا للاتحاد العربي للتايكوندو

2022-05-30 / 13:26
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هبة بريس

أعيد انتخاب إدريس الهلالي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، رئيسا للاتحاد العربي للعبة لولاية جديدة، وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد، المنعقدة الأحد بقصر الرياضات التابع للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وانتخب الهلالي رئيسا للهيأة العربية للتايكوندو بإجماع رؤساء الاتحادات العربية الخمسة عشر التي حضرت أشغال الجمعية العمومية وهي بالإضافة إلى المغرب الأردن والعراق والإمارات وقطر والسعودية والكويت واليمن ومصر والسودان وفلسطين وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، فيما تابع أربعة رؤساء الاجتماع عبر منصة التواصل المرئي “زوم” ويمثلون سوريا والبحرين و ولبنان وجيبوتي، بحضور محمد حميمز مدير الرياضات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

من جهة أخرى، تم خلال هذا الاجتماع انتخاب ممثل عن منطقة الشام في شخص اللبناني عمر المصري (مصر).

ونوه إدريس الهلالي، في ختام أشغال الجمعية العمومية للاتحاد العربي بالمجهودات التي يقوم بها ممثلو الاتحادات العربية للتايكوندو بغية الرفع من مستوى ممارسة هذا النوع الرياضي في البلدان العربية، مشددا على أهمية إشراك جميع الطاقات العربية والقارية لتوسيع الممارسة القاعدية لهذه الرياضة النبيلة.

ويشغل إدريس الهلالي إلى جانب رئاسة الاتحاد العربي للتايكوندو منصب رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط ونائب رئيس الإتحاد الإفريقي والاتحاد الفرنكوفوني، فضلا عن عضوية الإتحاد الدولي للتايكواندو.

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