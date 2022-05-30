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الصحة العالمية: مئات الحالات من جدري القرود قد تكون غير مكتشفة

2022-05-30 / 12:58
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هبة بريس - وكالات

أصدرت سيلفي برياند، رئيسة منظمة الصحة العالمية للتأهب للأوبئة والجوائح والوقاية منها، خلال مؤتمر صحافي عقد مؤخرا، تحذيرا بشأن جدري القرود.

وحذرت من أنه قد تكون مئات حالات الإصابة بجدري القردة التي شُخّصت الشهر الماضي في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وإسرائيل والإمارات وأستراليا، مجرد “غيض من فيض”.

واقترحت برياند أنه يمكن أن يكون هناك “العديد من الحالات التي لم تُكتشف في المجتمعات”، حيث لا تظهر أعراض جدري القرود على الفور.

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