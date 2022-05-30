الدرك يحجز 41 حزمة من المخدرات في عرض سواحل الجديدة

أحمد مصباح - الجديدة

في عملية مشتركة، حجزت المصالح التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، نهاية الأسبوع الماضي، في عرض سواحل الجديدة، كمية مهمة من المخدرات، كانت معدة للتهريب الدولي.

هذا، وقد تمت عملية االحجز التي همت 41 رزمة، سعتها 1200 كيلوغراما، في حدود الساعة الخامسة من مساء أمس الأحد، على مستوى دوار “أولاد رحو”، بعلو بحر “مريزيقة”.

هذا، وواصل المتدخلون عملية التمشيط على نطاق واسع، برا وبحرا في المنطقة، بحثا عن المتورطين في عملية التهريب الدولي، إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، وتحديدا إلى دول جنوب القارة العجوز.

وتجدر الإشارة إلى أن أباطرة المخدرات، وبعد أن تم تضييق الخناق عليهم في منطقة الشمال، من قبل السلطات الدركية والبحرية الملكية، باتوا يتخذون من سواحل وشواطئ الجديدة، ممرات لتأمين تهريب المخدرات، في إطار الاتجار الدولي. ما أصبح يحتم على مختلف المتدخلين برا وبحرا بإقليم الجديدة، اتخاذ مزيد من اليقظة والحذر، وتعبئة الموارد البشرية والمعدات اللوجستيكية اللازمة، وكذا، التصدي للعمليات التهجير والهجرة السرية، في إطار ما يعرف ب”الاتجار بالبشر”.

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