تزامنا مع عيد الأم.. فاتي جمالي تستنجد بوزير العدل: “ولدي بلا وراق”

نجلاء مزيان - هبة بريس

تزامنا و اليوم العالمي للأم، تقاسمت الفنانة المغربية فاتي جمالي مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، معاناتها مع القانون المغربي الذي يميز الرجل عن المرأة من ناحية الوصاية على الأبناء و الإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك حسب تعبيرها.

و في هذ الصدد كتبت مليحة العرب تدوينة مطولة جاءت كالتالي:”الأم ممحتاجاش نهار نكتبوا ليها جملة ف مواقع التواصل الإجتماعي المرأة والأم محتاجة نعطيوها أبسط حقوقها محتاجا المساواة لي ديما كنت كنسمع عليها ولكن مع الأسف مكيناش”.

و أضافت:”إلا كنت أنا كأم معنديش الحق ناخد بطاقة وطنية ولا جواز8 السفر متعلقة بولدي لي مجرد أنني مرأة ولكن الرجل يقدر يخدو بلا موافقة الأم (أين هي المساواة) كيقولك لا مرأة تقدر تهرب بولدها على مشاء الله شحال من راجل هرب بولادو وخلا المرأة غدي تحماق”.

و استرسلت قائلة :”مع الساواة الحق لي تعطي لأب عطيه الأم، أنا كأم حملت وتوحمت وتكرفصت فالحبالة وفالولادة وفرضاعة (بحال كل الأمهات) وتكرفصت فطلاق وعندي الحضانة إتفاقيا وأنا لي كنضرب تمارة على ولدي وكنصرف عليه بحالي بحال بزاف الأمهات المغربيات القادات لي تهز ولادها بسنانها خصني نتسنى ورقة من عند الراجل حيت الحيوان المنوي ديالو (بلاما تصدموا من الجملة لأنو هذا هو الواقع )”.

و واصلت :” أنا معنديش مشكل مع الشخص قد ما عندي مشكل مع القانون لي خصو يعطيني قيمتي فالمجتمع منذو شهور ولدي بلا أوراق و دابا خصني نطلع ونهبط فالمحاكم باش ناخد هد الحق لمجرد أني مرأة” .

و تابعت :”كنتمنى من وزير العدل السي “عبداللطيف وهبي” كوزير عدل وحقوقي لي كان مهتم بالقضايا الأسرية، المهنية وحقوق الإنسان يعطي الأم حقها أكيد المشكل ديالي بسييييييط بالنسبة المشاكل أخرى لي كتواجه الأم لأنها مجرد إمرأة في مجتمع ذكوري”.

و اختتمت قائلة:”ولكن صعيب تكوني كديري كاع المهام الحياتية وتعتابري راسك قوية و راجل ونص وفالآخر تلقاي راسك غير زايدا فهاد الكرة أرضية منذ شهور وفمي كياكلني باش نهدر على الموضوع وكنت دیما کنتردد ولكن عيد الأم ستفزني، أخيرا الأم هي أمك أختك وبنتك ولكم واسع النظر”.

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