رسميا.. تركيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات

هبة بريس - وكالات

قرر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الواقية في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة عدا المستشفيات.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الوزير التركي بيانا، أصدره أمس الأحد، قال فيه “إن ارتداء الكمامات أصبح اختياريا في وسائل النقل ولا يزال إجباريا في المستشفيات بعد تراجع الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 إلى ما دون الألف خلال الأيام الثلاثة الماضية.

يذكر أن تركيا كانت قد شهدت في الأيام الماضية تراجعا في إعداد الإصابات اليومية بالجائحة بلغت اليوم 864 حالة، بعد أن سجلت ارتفاعا قياسيا بالفيروس تجاوزت 111 ألف إصابة باليوم الواحد في فبراير الماضي.

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