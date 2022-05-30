رسميا.. تركيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات

2022-05-30 / 11:38
0
هبة بريس - وكالات

قرر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الواقية في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة عدا المستشفيات.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الوزير التركي بيانا، أصدره أمس الأحد، قال فيه “إن ارتداء الكمامات أصبح اختياريا في وسائل النقل ولا يزال إجباريا في المستشفيات بعد تراجع الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 إلى ما دون الألف خلال الأيام الثلاثة الماضية.

يذكر أن تركيا كانت قد شهدت في الأيام الماضية تراجعا في إعداد الإصابات اليومية بالجائحة بلغت اليوم 864 حالة، بعد أن سجلت ارتفاعا قياسيا بالفيروس تجاوزت 111 ألف إصابة باليوم الواحد في فبراير الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنكر في زي امرأة عجوز.. شاب يرشق لوحة الموناليزا ب “الحلوى”

تنكر في زي امرأة عجوز.. شاب يرشق لوحة الموناليزا…

2022-05-30 / 14:45
Photo of الصحة العالمية: مئات الحالات من جدري القرود قد تكون غير مكتشفة

الصحة العالمية: مئات الحالات من جدري القرود قد تكون…

2022-05-30 / 12:58
Photo of تمزيق للكتب وتخريب الأقسام “هدية” طلاب جزائريين لأساتذتهم في نهاية العام

تمزيق للكتب وتخريب الأقسام “هدية” طلاب جزائريين لأساتذتهم في…

2022-05-29 / 21:27
Photo of زيلينسكي على جبهة القتال في خاركيف في زيارة نادرة خارج كييف

زيلينسكي على جبهة القتال في خاركيف في زيارة نادرة…

2022-05-29 / 20:51
Photo of فرنسا… حوت قاتل يسبح في نهر السين وفشل محاولات اعادته للبحر

فرنسا… حوت قاتل يسبح في نهر السين وفشل محاولات…

2022-05-29 / 20:00
Photo of لقاء دولي بالداخلة يبرز وجاهة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

لقاء دولي بالداخلة يبرز وجاهة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء…

2022-05-29 / 17:24
Photo of مصر.. السجن المشدد 15 عاما لأبو الفتوح وعزت

مصر.. السجن المشدد 15 عاما لأبو الفتوح وعزت

2022-05-29 / 15:49
Photo of لبنان.. ضبط مخدرات مع مواطن سعودي

لبنان.. ضبط مخدرات مع مواطن سعودي

2022-05-29 / 14:30
Photo of مولدوفا : احتشاد آلاف المتظاهرين مطالبين باستقالة الحكومة

مولدوفا : احتشاد آلاف المتظاهرين مطالبين باستقالة الحكومة

2022-05-29 / 14:04
Photo of اعتقال 68 شخصاً في باريس على هامش نهائي أبطال أوروبا

اعتقال 68 شخصاً في باريس على هامش نهائي أبطال…

2022-05-29 / 13:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق