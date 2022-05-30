قبل النهائي بساعات.. الأهلي يواصل التباكي على الكاف بخصوص عدد الجماهير

هبة بريس ـ الدار البيضاء

واصلت إدارة الأهلي المصري تباكيها على الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم و ذلك ساعات فقط من نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بالرغم من توفير كل الظروف التي طالب بها النادي المصري و لربما بشكل أكبر لم يكن أشد المتفائلين الأهلاوية يحلم به.

و راسل الأهلي قبل ساعات قليلة من النهائي الكاف للاحتجاج على عدد الجماهير، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادي المصري بلاغا عنونته ب: “الأهلي يضع النقاط فوق الحروف في خطاب للكاف”.

و جاء في البلاغ: “أرسل النادي المصري خطابا اليوم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، يضع فيه النقاط فـوق الحروف ، بخصوص العديد من الأمور التنظيميـة الخاصة بالمباراة النهائيـة لـدوري الأبطال ، والمقرر إقامتها في الثامنة مسـاءا بتوقيت المغرب بمركـب محمـد الخامـس”.

و أضاف البلاغ: “جـاء خطـاب الأهلي بعد عدم استجابة الكاف للمطالب المشروعة للنادي ، لا سيما فيما يخص الحضور الجماهيري وحصول الأهلي على 2500 تذكـرة فقط، في الوقـت الـذي سبق وأن أعلـن فيـه الاتحاد الإفريقي تخصيـص عـشرة آلاف تذكرة للأهـلي ومثلهـا للـوداد وعشرين ألفا للعامة، والـتي تـم طرحهـا عـبر الأونلاين للجماهير المغربيـة فقط، بالإضافة إلى أمور أخرى عديدة”.

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