جدري القرود.. الإبراهيمي: “علينا أن نؤسس لمقاربة استباقية ومندمجة”
علق الخبير والبروفيسور عز الدين الابراهيمي، على ظهور فيروس جدري القرود وإمكانية وصوله للمغرب.
وقال الإبراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” “بكل هدوء و بدون هلع… نعم ستكون هناك إنذارات متعددة لمنظمة الصحة العالمية… و في عالم “معولم” و بفيروسات لا تعترف بالحدود… ستضيق علينا أنفسنا و نحن نسمع كل هذه الأخبار… و حتما سنكرر… “أسيدي ربي… ماكدنا نخرج من هاته حتى أصابتنا تلك”… من الكوفيد إلى الحرب إلى الالتهاب الكبدي إلى جذري القرود… ماذا بعد… هل عدنا إلى الخوف من المجهول و حالة اللا يقين…”
وأضاف الابراهيمي مدونا “لا… نحن لسنا تجارا للخوف و التخويف و الهلع… نحن مع مقاربة تشاركية شفافة تجعل من المواطن في صلبها باتخاذه الإجراءات الاحترازية… و من مدبري الأمر العمومي من جهة أخرى بضمانهم لأمن صحي وطني… كان ذلك في مواجهة “جذري الفيلة” أو “الالتهاب الكبدي الفيروسي للنمل الغير محدد سببه”… و لسبب بسيط… لأن الكوفيد علمنا الكثير… و علمنا خصوصا أنه يجب علينا الاستعداد للأزمة القادمة حتى قبل الخروج من هذه… علمنا أن نبدأ بالتغيير… البارحة قبل اليوم في مواجهة أوبئة القرن الواحد و العشرين…”.
لهذا، يضيف الخبير، “وجب علينا أن نأسس للمقاربة الملكية و التي، و الحمد لله، مكنتنا من مواجهة الجائحة بتميز كبير و نتائج باهرة… نعم، يجب علينا أن نرتقي إلى مستوى رؤية صاحب الجلالة… و عليه و تحت شعار جلالته…” مهما كانت الكلفة فحياة المغربي لا تقدر بثمن”… و جب علينا أن نأسس لمقاربة مندمجة استباقية و تشاركية من أجل أمن صحي وطني… يوصلنا إلى مغرب آمن من التهديدات الصحية التي تشكلها الأمراض المعدية…”
تعليق واحد
بكل هلع وقرارات عشوائيـة و إنذارات متعددة لمنظمة الصحة العالمية… و في عالم “معولم” و بفيروسات مصطنعـة من شياطيـن البشـر لا مـلة لهـم ولا أخلاق يـريـدون أن يضيقوا عـلى الكـون والبشـر وينتقـلون من مسلسل الى آخـر … من الكوفيد إلى الحرب إلى الالتهاب الكبدي إلى جذري القرود… ماذا بعد… يـويدون العـودة الى الخوف من المجهول و حالة اللا يقين…
إنهـم تجارا للخوف و التخويف و الهلع والاستيلاب العقلي ، هدفـهم الاتجـار فـي الوبـاء ، فـي التلقيح و اللقـاح … لا أمـن ولا أمـان فـي القـائمين على وزارات الصحـة فـي كـل البلـدان ، ولا فـي منظمـة الصـحـة العالميـة المتواطئة مع أعـداء البشـرية .