سجل نحو 120 دولارا للبرميل.. النفط في أعلى مستوى منذ شهرين

2022-05-30 / 11:01
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هبة بريس - وكالات

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين.

جاء الارتفاع مع انتظار التجار لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي قبل اجتماع يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو، 37 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 119.80 دولار للبرميل عند (الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش) بعد أن ارتفع إلى 120.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل غشت، 67 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 116.23 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء، لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.

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تعليق واحد

  1. بعــد الحزمة السادسة من العقـوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا ستزيدون فـي الطيـن بـلة ويـرتـفع ثمـن المحـروقـات ويتحمـل زعماء الاتحاد الأوروبي والنــاتو وأمريـكـا عـدوة الشعـوب الوزر وعـواقب وخيـمة من جـراء تدهـور وضرب الاقتصــاد العالـمي بارتفـاع الأسعـار فـي كـل المـواد والسلع فـي جميع الأقطــار ، ونـدعـو الله جلت قـدرتــه أن يضـرب الظـالمـين بالظــالميـن ، والله عـلى كـل شـيء قــديــر ، وحسبنــا الله ونـعـم الوكيـل …

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