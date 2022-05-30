موتسيبي: “سنقدم للعالم صورة جميلة بعد نهائي أوروبا بفضل التنظيم المغربي”

2022-05-30 / 11:20
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وصل باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” مساء أمس للدار البيضاء لحضور نهائي عصبة الأبطال الإفريقية الذي سيجمع هذا اليوم الوداد الرياضي بالأهلي المصري.

و وجد موتسيبي في استقباله فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و عددا من مسؤولي الجامعة و الكاف، كما تزامن حضوره و حلول جياني انفانتينو رئيس الفيفا للدار البيضاء.

و أكد رئيس الكاف في تصريح مقتضب بعد وصوله بأن التنظيم المغربي جيد جدا و سيعطي للعالم صورة جميلة و ذلك يومين فقط بعد نهائي عصبة الأبطال الأوروبية التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن نهائي عصبة الأبطال الإفريقية سينطلق مساء اليوم و بالضبط في الساعة الثامنة بالتوقيت المغربي و سيكون مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مسرحا لهذا العرس الرياضي الإفريقي.

 

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تعليق واحد

  1. لم افهم اوجه المقارنة. يعني تنظيم مثل الذي حصل في فرنسا؟ فبإجماع الوزراء الفرنسيين انفسهم قبل أي احد آخر كان كارثياً بكل المعنى. أنا محليا فقد راينا في بلدنا حال الجماهير التي ترافق فرقها و مستوى اغلبيتهم الذين يعيشون خارج التاريخ. ولدوا ليخربوا تخريبا. فلنرى إذن من هم اكثر همجية. نحن ام الاروبيون

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