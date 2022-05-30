موتسيبي: “سنقدم للعالم صورة جميلة بعد نهائي أوروبا بفضل التنظيم المغربي”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وصل باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” مساء أمس للدار البيضاء لحضور نهائي عصبة الأبطال الإفريقية الذي سيجمع هذا اليوم الوداد الرياضي بالأهلي المصري.

و وجد موتسيبي في استقباله فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و عددا من مسؤولي الجامعة و الكاف، كما تزامن حضوره و حلول جياني انفانتينو رئيس الفيفا للدار البيضاء.

و أكد رئيس الكاف في تصريح مقتضب بعد وصوله بأن التنظيم المغربي جيد جدا و سيعطي للعالم صورة جميلة و ذلك يومين فقط بعد نهائي عصبة الأبطال الأوروبية التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن نهائي عصبة الأبطال الإفريقية سينطلق مساء اليوم و بالضبط في الساعة الثامنة بالتوقيت المغربي و سيكون مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مسرحا لهذا العرس الرياضي الإفريقي.

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