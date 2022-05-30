فرقة أمنية خاصة تحل ببرشيد و تعتقل أكثر من 100 مبحوث عنه في ساعات

2022-05-30 / 13:16
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ارتفعت نسبة و معدلات الجرائم في الآونة الأخيرة بمدينة برشيد ، و التي شكل بعضها موضوع بلاغات من المديرية العامة للأمن الوطني من بينها تعرض عناصر أمنية للاعتداء مما دفع بهم لإشهار سلاحهم مرتين متتاليتين في نفس الأسبوع.

و لضبط الأمور، تجندت عناصر الأمن بالمنطقة الأمنية لبرشيد و بدعم من فرقة أمنية خاصة حلت بالمدينة و بإشراف مباشر من والي أمن الجهة و رئيس المنطقة في حملة أمنية مشتركة شملت أغلب أحياء برشيد.

و أسفرت الحملة الأمنية التي تم تنظيمها ببرشيد خلال نهاية الأسبوع على توقيف أكثر من 100 مبحوث عنه و مشتبه به، و تم نقلهم لمقر الدوائر الأمنية لتعميق الأبحاث معهم في قضايا مختلفة.

و لاحظ سكان برشيد التحرك الأمني الكثيف بالمدينة في اليومين الماضيين، حيث تم تدعيم الأمن المروري على مدار ساعات اليوم مع تعزيز الدوريات المتنقلة، باللباس المدني و النظامي، و كذا فرقة الدراجين، التي جابت المدينة طولا و عرضا لتوقيف المبحوث عنهم.

و استحسنت الساكنة هذا التحرك الأمني خاصة بعد أن شهدت المدينة تسيبا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة خاصة في ظل ترويج الممنوعات بشكل أصبح يثير الكثير من علامات الاستفهام، فضلا على ارتفاع ظاهرة السرقات بالنشل و بالقوة تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء بالإضافة لتخريب و تكسير السيارات بالشارع العام.

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‫2 تعليقات

  1. للاسف الشديد أصبحنا قوما نخاف ولا نستحي فتحية للشرفاء من رجال الأمن بمختلف رتبهم .

  2. هده نتائج حقوق الإنسان المبالغ فيها و إلغاء عقوبة الإعدام كيف اصبحت بلادنا تعج بمثل هؤولاء اللصوص الدين اصبحت مقولتهم الشهيرة نمشي الحبس ناكل و نشرب و ما نفكر لا في كرا لا والو يجب إرجاع عقوبة الإعدام و الأعمال الشاقة

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