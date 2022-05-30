رئيس الفيفا: “سعيد بالتنظيم المغربي الرائع إنه حفل عالمي بالبيضاء”

2022-05-30 / 10:44
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حل جياني اينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مساء أمس بالدار البيضاء لحضور نهائي عصبة الأبطال الإفريقية الذي سيجمع هذا اليوم الوداد الرياضي بالأهلي المصري.

و خلال كلمة مقتضبة أدلى بها للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أكد رئيس الفيفا بأنه سعيد و مبتهج بالتنظيم الرائع و المثالي للمغرب، موجها شكره للجامعة المغربية التي قدمت كل الظروف لتنظيم النهائي في أحسن حلة.

و أضاف انفانتينو بأنه مسرور بهذا التنظيم الرائع، قبل أن يصف النهائي الذي سيحتضنه مركب محمذ الخامس بالدار البيضاء بالحفل الذي سيستمع به العالم كله و ليس إفريقيا وحدها.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن رئيس الفيفا وجد في استقباله كل من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية و عدد من مسؤولي الكاف.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قبيل مباراة الوداد والأهلي.. الحموشي ب”دونور” للاطلاع على الترتيبات الأمنية

قبيل مباراة الوداد والأهلي.. الحموشي ب”دونور” للاطلاع على الترتيبات…

2022-05-30 / 17:44
Photo of مصريون يلجؤون لبيع تذاكرهم لجماهير الوداد بسبب الإغراءات المالية

مصريون يلجؤون لبيع تذاكرهم لجماهير الوداد بسبب الإغراءات المالية

2022-05-30 / 16:45
Photo of حكام النهائي.. غوميز فأل خير على المغاربة و تيسيما نذير شؤم في الفار

حكام النهائي.. غوميز فأل خير على المغاربة و تيسيما…

2022-05-30 / 16:37
Photo of شغب الملاعب.. لفتيت: “حالات شاذة ومجندون لمحاربته”

شغب الملاعب.. لفتيت: “حالات شاذة ومجندون لمحاربته”

2022-05-30 / 16:35
Photo of كبار مسؤولي الأمن يحضرون للبيضاء و استنفار أمني كبير بمحيط ملعب النهائي

كبار مسؤولي الأمن يحضرون للبيضاء و استنفار أمني كبير…

2022-05-30 / 15:22
Photo of الجماهير تتقاطر على “دونور” من كل جهات المغرب لتشجيع وداد الأمة

الجماهير تتقاطر على “دونور” من كل جهات المغرب لتشجيع…

2022-05-30 / 15:11
Photo of إقبال ضعيف من جماهير الأهلي.. أقل من ألف مشجع مصري وصلوا للمغرب

إقبال ضعيف من جماهير الأهلي.. أقل من ألف مشجع…

2022-05-30 / 15:04
Photo of إعادة انتخاب المغربي إدريس الهلالي رئيسا للاتحاد العربي للتايكوندو

إعادة انتخاب المغربي إدريس الهلالي رئيسا للاتحاد العربي للتايكوندو

2022-05-30 / 13:26
Photo of قبل النهائي بساعات.. الأهلي يواصل التباكي على الكاف بخصوص عدد الجماهير

قبل النهائي بساعات.. الأهلي يواصل التباكي على الكاف بخصوص…

2022-05-30 / 12:25
Photo of موتسيبي: “سنقدم للعالم صورة جميلة بعد نهائي أوروبا بفضل التنظيم المغربي”

موتسيبي: “سنقدم للعالم صورة جميلة بعد نهائي أوروبا بفضل…

2022-05-30 / 11:20

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق