رئيس الفيفا: “سعيد بالتنظيم المغربي الرائع إنه حفل عالمي بالبيضاء”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حل جياني اينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مساء أمس بالدار البيضاء لحضور نهائي عصبة الأبطال الإفريقية الذي سيجمع هذا اليوم الوداد الرياضي بالأهلي المصري.

و خلال كلمة مقتضبة أدلى بها للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أكد رئيس الفيفا بأنه سعيد و مبتهج بالتنظيم الرائع و المثالي للمغرب، موجها شكره للجامعة المغربية التي قدمت كل الظروف لتنظيم النهائي في أحسن حلة.

و أضاف انفانتينو بأنه مسرور بهذا التنظيم الرائع، قبل أن يصف النهائي الذي سيحتضنه مركب محمذ الخامس بالدار البيضاء بالحفل الذي سيستمع به العالم كله و ليس إفريقيا وحدها.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن رئيس الفيفا وجد في استقباله كل من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية و عدد من مسؤولي الكاف.

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