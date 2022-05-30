أمن الناظور يوقف شخصا متورطا في سرقة السيارات

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن ببني أنصار بمدينة الناظور، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات.

وكانت مصالح الشرطة ببني أنصار قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل شكاية تتعلق بسرقة سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام، حيث مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بالمنطقة القروية “بني شيكر”.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل ومرآب يستغلهما المشتبه فيه عن العثور بحوزته على ثلاثة مفاتيح مزورة للسيارات ومعدات ميكانيكية تستعمل في تفكيك وتقطيع المركبات، علاوة على حجز مجموعة من قطع غيار السيارة المسروقة وأجزاء أخرى من مركبات متحصلة من عمليات سرقة مماثلة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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