إنفانتينو يحل بالدار البيضاء و يؤكد: “الوداد و الأهلي فريقان كبيران”

2022-05-30 / 10:20
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

حل جياني اينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مساء أمس بالدار البيضاء و ذلك لحضور نهائي عصبة الأبطال الإفريقية الذي سيجمع هذا اليوم الوداد الرياضي بالأهلي المصري.

و كان في استقبال انفانتينو كل من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و كذا باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية “كاف” و عدد من مسؤولي الاتحاد القاري.

و على هامش كلمة مقتضبة أدلى بها للموقع الرسمي للجامعة، أكد جياني اينفانتينو رئيس الفيفا بأن الجميع ينتظر النهائي الكبير لإفريقيا، مضيفا بأن الوداد و الأهلي فريقان كبيران و سيقدمان طبقا كرويا شيقا و ممتعا لكافة الجماهير العالمية التي سنتابع اللقاء.

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