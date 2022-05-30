إنفانتينو يحل بالدار البيضاء و يؤكد: “الوداد و الأهلي فريقان كبيران”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حل جياني اينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مساء أمس بالدار البيضاء و ذلك لحضور نهائي عصبة الأبطال الإفريقية الذي سيجمع هذا اليوم الوداد الرياضي بالأهلي المصري.

و كان في استقبال انفانتينو كل من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و كذا باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية “كاف” و عدد من مسؤولي الاتحاد القاري.

و على هامش كلمة مقتضبة أدلى بها للموقع الرسمي للجامعة، أكد جياني اينفانتينو رئيس الفيفا بأن الجميع ينتظر النهائي الكبير لإفريقيا، مضيفا بأن الوداد و الأهلي فريقان كبيران و سيقدمان طبقا كرويا شيقا و ممتعا لكافة الجماهير العالمية التي سنتابع اللقاء.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5