مرة أخرى.. اندلاع حريق بسوق الصالحين بسلا

2022-05-30 / 09:33
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هبة بريس

مرة أخرى، اندلع حريق مهول مساء أمس الأحد، بسوق الصالحين المؤقت بحي تابريكت بسلا.

وشب الحريق بشكل مفاجئ بمحلات المتلاشيات وانتقل الى محلات الخشب والأثاث، قبل أن تتدخل الوقاية المدنية لإخماده.

وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية لعين المكان، لاحصاء الخسائر وفتح تحقيق في ظروف الحريق، وسط تساؤلات حول أسباب وحيثيات اندلاع حرائق متكررة بالمكان في وقت متقارب.

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‫20 تعليقات

  1. اللهم عوضهم خيرا يارب لاحول ولاقوة إلا بالله هذا الحريق هو الثاني على التوالي..

  2. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل . اللهم عوضهم خسارتهم..

  3. هذه مؤامرة ماسونية تستهدف الأسواق الغير المؤمنة وضعيفة البنية التحتية ملاكيها فقراء لا حول لهم ولا قوة..

  8. لكن ما الهدف من اشعال هذا الحريق في هذا الوقت بالضبظ.كثرة الصغط يولد الانفجار.

  9. أسواق عشوائية يجب بناء محلات من الاسمنت و ابواب من الحديد وتثبيت الكاميرات ..

  10. اللهم عوض عليهم خيرا يارب العالمين المال مخلوف والحمد لله على سلامة الارواح..

  12. يجب التخلص من كل الأسواق العشوائية المبنية بالزنك وبناء اسواق نموذجية حية..

  13. مثل ما حدث في سوق كساباراطا في طنجة خطة لايقاف الأسواق العشوائية مثل المنازل العشوائية ..

  15. لاحول ولا قوة الا بالله !الى متى ينتهي هذا الاهمال والامبالاة وكل هذا الفساد في البلاد.. وانعدام الحقوق ..

  16. المغاربة ولله الحمد نحن شعب يستحق الاحترام والتقدير وذالك في الأزمات تجد الكل يساعد ويقوم بأشياء إنسانية بدون مقابل العز للشباب المغربي الصبور..

  19. لا حول ولا قوة إلا بالله السوق الصالحين سوق الفقراء الذين ليس عندهم مدخول قار سوى دراهم معدودة ..

  20. نطالب من رجال الشرطة تحرير محضر قانوني والإستمتاع لكل الأطراف المشوك فيها ومن تورط يجب معاقبته باقصى العقوبات..

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