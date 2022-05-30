مرة أخرى.. اندلاع حريق بسوق الصالحين بسلا

هبة بريس

مرة أخرى، اندلع حريق مهول مساء أمس الأحد، بسوق الصالحين المؤقت بحي تابريكت بسلا.

وشب الحريق بشكل مفاجئ بمحلات المتلاشيات وانتقل الى محلات الخشب والأثاث، قبل أن تتدخل الوقاية المدنية لإخماده.

وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية لعين المكان، لاحصاء الخسائر وفتح تحقيق في ظروف الحريق، وسط تساؤلات حول أسباب وحيثيات اندلاع حرائق متكررة بالمكان في وقت متقارب.

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