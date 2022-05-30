طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تمركز سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح، بالشمال الغربي للبلاد حيث ستكون مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا، مع تشكل كتل ضبابية محلية بالسواحل الوسطى والجنوبية.

ويتوقع كذلك أن تظهر سحب ركامية و غير مستقرة شيئا ما بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبشمال االمنطقة الشرقية خلال فترة الظهيرة، فضلا عن تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما مع احتمال تناثر حبات من الغبار بشرق الأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستعرف درجات الحرارة، خلال النهار انخفاضا بالشمال الشرقي للبلاد بينما ستكون في ارتفاع بباقي ربوع المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و16 درجة بالأطلس والريف، وما بين و 21 و27 بأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 16 و23 درجة بالجنوب الشرقي وبالشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 14 و20 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية والداخلة، فيما سيكون قليل الهيجان بباقي السواحل.

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