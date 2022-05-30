طنجة..سرقات متكررة لشقق سكنية بمجمع العرفان يستنفر الأجهزة الأمنية ( صور + فيديو )
هبة بريس – مكتب طنجة
تفاجأت ساكنة المجمع 31 بحي العرفان 2 (بوخالف ) بطنجة , بتكرر سرقات واقتحام لشقق سكنية معظم مالكيها مغاربة يقيمون بالديار الاوروبية , الأمر الذي استنفر الاجهزة الامنية التي حلت بعين المكان وباشرت تحرياتها في الموضوع .
وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد سجلت ساكنة حي العرفان 2 تناسل عمليات اقتحام وسرقات لشقق سكنية آخرها شقة سكنية تتواجد بالعمارة رقم 6 بالمجمع 31 ، حيث عمد عدد من الاشخاص الى اقتحام الشقة وافراغها من محتوياتها في محاولة لنقلها على متن سيارة “لنقل البضائع ” قبل ان يتم محاصرتهم من طرف ساكنة الحي .
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20 تعليقات
المشكل هما هدوك اللي كشري السكن الاقتصادي وكديرها للكراء للزوفرية حتى كعرفو الشقق اللي عامرة واللي خاوية هدو هما الاسباب
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كثر الاجرام بكثرة في المغرب لهذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذه الجرائم….
جميع المدن الكبرى المغربية تعرف مثل هذه الحالات السرقة المنازل الذي يكونوا اصحابها موجودون في ديار الغربة….
مثل هؤلاء الأشخاص اللصوص يجب على السلطات القضائية ان تقوم بمحاكمتم باقصى سرعة ممكنة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة…
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لحماية المواطنين من هؤلاء الللصوص في جميع أنحاء الأزقة والشوارع الرئيسية للمدينة…
في نظري يجب على الساكنة تعلم أساليب الدفاع عن النفس لأن هؤلاء اللصوص لاينفع معهم سوى القوى والضرب ..
السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة مع هؤلاء اللصوص لكل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية والاعتداء على منازل المواطنين …
الغريب في الأمر ليس هناك أمن في هذه الساكنة لحمايتهم من هؤلاء اللصوص شيئ غامض!!!
لو شاهدت الفيديو لتاسفت وتبين لك الانخراط الساكنة وشجاعتهم لمحاصرة هؤلاء اللصوص فتحية لهؤلاء الأبطال..
يجب انتشار رجال الأمن الوطني في كل مكان من أجل حماية المواطنين من هؤلاء اللصوص..
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الأمنية أن تقوم بالاجراءات اللازمة والتحريات من أجل الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة كل من ساهم في عملية السرقة والنصب..
كثرة هذه الظاهرة سرقة المنازل المهاجرين في الديار الأوروبية ولاسيما المدن الكبرى لهذا يجب على السيد الحموشي ان يكثر فيها المراقبات بالكاميرات…
لو كان القضاء يحكم على هؤلاء اللصوص بما امرنا به آلله (القصاص) لما عمت الفوضى..
أين هو دور الأمن في هذه المنطقة حتى يقع فيها هذه السرقة ؟؟؟؟؟
عدم مراقبة مشددة في هذه الأماكن مما أدى هؤلاء اللصوص بسرقة المنازل ومابداخلها.. لهذا يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بوضع كاميرات المراقبة المستمرة وعدم التهور والتهاون في مهامهم وتقصيره..
هذه الأفعال الإجرامية سرقة المنازل المهاجرين لا تتجلى في المدن بل حتى في القرى وهذا راجع إلى المؤسسات السجنية توفر الأكل والراحة وووووووو ففي نظركم ماذا تتصورون؟؟؟؟؟
لو كان الأمن والأمان بكثرة في هذه الأماكن لكتر فيها النصب والسرقة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
في هذه الحالات أين هو دور الأمن الوطني؟؟؟ جواب واضح ولكن في نفس الوقت هو غامض والفاهم يفهم هههههههههههه؟!!!!!!!.
العقوبات الشاقة هو الحل المناسب للحد من انتشار ظاهرة سرقة المنازل المهاجرين هذآ في نظري…
ربما تقصير الأمن الوطني او عدم حملات تحسيسية وتوعوية للحد من انتشار سرقة المنازل ومابداخلها؛ كما ليس هناك دوريات تفقيدية لعديد من الشوارع الرئيسية للمدينة لتحسيس سكانها بالامن والأمان…