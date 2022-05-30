طنجة..سرقات متكررة لشقق سكنية بمجمع العرفان يستنفر الأجهزة الأمنية ( صور + فيديو )

2022-05-30 / 01:02
0

هبة بريس – مكتب طنجة

تفاجأت ساكنة المجمع 31 بحي العرفان 2 (بوخالف ) بطنجة , بتكرر سرقات واقتحام لشقق سكنية معظم مالكيها مغاربة يقيمون بالديار الاوروبية , الأمر الذي استنفر الاجهزة الامنية التي حلت بعين المكان وباشرت تحرياتها في الموضوع .


وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد سجلت ساكنة حي العرفان 2 تناسل عمليات اقتحام وسرقات لشقق سكنية آخرها شقة سكنية تتواجد بالعمارة رقم 6 بالمجمع 31 ، حيث عمد عدد من الاشخاص الى اقتحام الشقة وافراغها من محتوياتها في محاولة لنقلها على متن سيارة “لنقل البضائع ” قبل ان يتم محاصرتهم من طرف ساكنة الحي .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رغم المنع ..احتجاجات على غلاء المعيشة بالدار البيضاء(فيديو )

رغم المنع ..احتجاجات على غلاء المعيشة بالدار البيضاء(فيديو )

2022-05-29 / 20:43
Photo of تفاصل واقعة التسمم الجماعي لتلاميذ بزاكورة ودعوات لتكثيف عمل لجان المراقبة داخل المؤسسات

تفاصل واقعة التسمم الجماعي لتلاميذ بزاكورة ودعوات لتكثيف عمل…

2022-05-29 / 19:43
Photo of شفشاون ..رحلة مدرسية تنتهي بغرق تلميذ في منطقة “أقشور” السياحية

شفشاون ..رحلة مدرسية تنتهي بغرق تلميذ في منطقة “أقشور”…

2022-05-29 / 19:03
Photo of هاشتاغ “سر مهني ” يكشف خبايا صادمة وكواليس الأبواب المغلقة

هاشتاغ “سر مهني ” يكشف خبايا صادمة وكواليس الأبواب…

2022-05-29 / 18:36
Photo of وزان ..مطالب باحداث مستشفى للأمراض النفسية

وزان ..مطالب باحداث مستشفى للأمراض النفسية

2022-05-29 / 18:10
Photo of تتويج المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة التميز الإفريقي في مجال الإدارة الإلكترونية

تتويج المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة التميز الإفريقي في…

2022-05-29 / 18:04
Photo of أشتوكة : إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 31 شخص

أشتوكة : إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 31 شخص

2022-05-29 / 16:34
Photo of القوات العمومية تتدخل بقوة لمنع المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء والقمع

القوات العمومية تتدخل بقوة لمنع المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء…

2022-05-29 / 13:39
Photo of حضره اخنوش ..اجتماع للاطلاع على سير أوراش و مشاريع بأكادير

حضره اخنوش ..اجتماع للاطلاع على سير أوراش و مشاريع…

2022-05-29 / 12:19
Photo of حرمة الله: وجه الداخلة سيتغير للأحسن بفضل وزراء حكومة أخنوش

حرمة الله: وجه الداخلة سيتغير للأحسن بفضل وزراء حكومة…

2022-05-29 / 10:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق