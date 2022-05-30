طنجة..سرقات متكررة لشقق سكنية بمجمع العرفان يستنفر الأجهزة الأمنية ( صور + فيديو )

هبة بريس – مكتب طنجة

تفاجأت ساكنة المجمع 31 بحي العرفان 2 (بوخالف ) بطنجة , بتكرر سرقات واقتحام لشقق سكنية معظم مالكيها مغاربة يقيمون بالديار الاوروبية , الأمر الذي استنفر الاجهزة الامنية التي حلت بعين المكان وباشرت تحرياتها في الموضوع .



وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد سجلت ساكنة حي العرفان 2 تناسل عمليات اقتحام وسرقات لشقق سكنية آخرها شقة سكنية تتواجد بالعمارة رقم 6 بالمجمع 31 ، حيث عمد عدد من الاشخاص الى اقتحام الشقة وافراغها من محتوياتها في محاولة لنقلها على متن سيارة “لنقل البضائع ” قبل ان يتم محاصرتهم من طرف ساكنة الحي .

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