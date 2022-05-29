مصرع شخص في حادثة سير بتازة

ع محياوي _ هبة يريس

لقي شخص مصرعه ليلة أمس السبت 28 ماي الجاري، بعدما دهسته سيارة كانت تسير بسرعة فائقة بين مكناسة الغربية وتازة المدينة.

وعزا مصدر مطلع أسباب الحادثة إلى فقدان سائق السيارة السيطرة على المقود، ليصطدم بالهالك الذي جرى نقله صوب المستشفى الإقليمي بتازة لتلقي العلاجات الضرورية إلا أنه فارق الحياة متاثرا بجروحه البالغة

فيما باشرت المصالح الأمنية تحرياتهل و فتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب التي كانت وراء الحادثة.

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