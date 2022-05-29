تمزيق للكتب وتخريب الأقسام “هدية” طلاب جزائريين لأساتذتهم في نهاية العام

هبة بريس- وكالات

شغل تمزيق تلاميذ في مدارس وثانويات الجزائر كتباً وكراريس، وتخريبهم الصفوف في نهاية العام الدراسي الأسرة التربوية وأولياء الأمور والرأي العام والباحثين الذين اعتبروا أن هذه التصرفات تتخطى المظاهر المألوفة للتعبير عن الفرح بنهاية موسم الدراسة والواجبات والاختبارات، الى ترجمة الضغط الذي يعانيه التلميذ الجزائري.

وعرفت عدة مؤسسات بالجزائر أحداث تنوعت بين رشق الأساتذة بالبيض والحجارة وتخريب الاقسام الدراسية كما لم يسلم المديرون والمشرفون التربويون والعاملون في الإدارة من تصرف التلاميذ، كما تعرضت المدارس إلى الرشق ما تسبب في كسر زجاج بعض الأقسام وتخريب الأبواب، وما أثار الاستغراب وفق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي، مشاركة الفتيات إلى جانب الفتيان في صناعة هذا المشهد، بعد قيامهن بإخفاء وجوههن.

وعلى الشبكات الاجتماعية، انتقد عدد من المغردين ما وصفوه بـ”هدايا” التلميذ لمعلمه خلال نهاية العام.

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