زيلينسكي على جبهة القتال في خاركيف في زيارة نادرة خارج كييف

هبة بريس - وكالات

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة نادرة خارج العاصمة كييف، حيث ذهب إلى مواقع عسكرية على الجبهة في منطقة خاركيف.

وقال زيلينسكي للقوات بالمدينة “أريد أن أشكر كل واحد منكم على خدمتكم. أنتم تخاطرون بحياتكم من أجلنا جميعا ومن أجل دولتنا”.

وشهدت المدينة الواقعة في شمال شرقي أوكرانيا بعضا من أسوأ المعارك منذ أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها دمرت ترسانة كبيرة للجيش الأوكراني في مسقط رأس زيلينسكي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية تاس.

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